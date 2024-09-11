Рэпера Славу КПСС потребовали проверить на пропаганду наркотиков

На известного рэпера Славу КПСС (настоящее имя Вячеслав Машнов) пожаловались в полицию из-за клипа, снятого в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Речь идет о клипе на песню «Кайфоград». Жалоба на ролик поступила в отдел полиции Кировского района. Видео снимали в Таиланде, с музыкантом в кадре появляется его бывшая девушка Саша Куромушка.

«Это лето в Кайфограде никогда нам не забыть», — поет в треке рэпер.

Уточняется, что композиция попала на компиляцию Славы КПСС «Любимые песни настоящих людей», название которой отсылает к пластинке рэпера Хаски.

Напомним, Вячеславу Машнову 34 года, он также известен под псевдонимами Гнойный, Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Птичий Пепел, Воровская лапа, Бутер Бродский.

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