Суд оштрафовал директора «Кинопоиска» на 800 тыс. рублей за фильм Гаспара Ноэ

Директора онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Александра Дунаевского оштрафовали на 800 тыс. рублей за фильм «Любовь» Гаспара Ноэ, в котором содержатся интимные сцены с персонажем, не достигшим 18 лет.

Таганский суд Москвы назначил штраф Дунаевскому по делу о пропаганде педофилии с использованием интернета, пишет ТАСС.

В материалах дела сказано, что поводом стал выложенный на «Кинопоиске» фильм «Любовь» Гаспара Ноэ. Картина содержит интимные сцены с персонажем, не достигшим совершеннолетия.

Издание отмечает, что Дунаевский не признал вину и будет обжаловать решение суда.

Ранее мы писали, что Лидия Федосеева-Шукшина переживает из-за суда с дочерью. На последнее заседание 85-летняя народная артистка не смогла прийти из-за плохого состояния здоровья.

Также стало известно, что главред RT Маргарита Симоньян подаст в суд на BBC из-за фейков о ней. По словам журналистки, ей приписывают фейковые высказывания, в частности призывы к насилию против врагов РФ.