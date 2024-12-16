Рэпера Лигалайза объявили в розыск из-за долга в сотни тысяч рублей

Российского рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшов) объявили в розыск из-за долгов по налогам и кредитам. Об этом 16 декабря сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, приставы открыли против певца исполнительное производство из-за задолженности на общую сумму в 612 тыс. рублей. Ее, как утверждается, уехавший из России Меньшов пытается погасить дистанционно — впрочем, пока безуспешно.

«Сложные отношения рэпера с приставами тянутся аж с 2009 года — тогда у него были зафиксированы первые долги и открытые производства. Сейчас Лигалайз живёт в Литве, куда перебрался в 2023 году. Взыскивать с него особо нечего. Имущества в России у него не осталось», — сказано в сообщении канала.

У российских властей есть претензии не только к финансовой деятельности певца. Не так давно его потребовали признать иностранным агентом и проверить на предмет дискредитации российской армии после выхода нового клипа, однако суд прекратил дело за истечением срока давности.

Ранее мы писали, что ресторан рэпера Тимати задолжал налоговой 255 тыс. рублей.