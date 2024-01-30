Рэпера Лигалайза не стали штрафовать за дискредитацию ВС РФ

Бутырский суд Москвы прекратил дело в отношении рэпера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков) о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за истечения срока давности. Об этом пишет РЕН ТВ.

Судя по данным, указанным на сайте суда, дело в отношении Меньшикова было прекращено 29 января 2024 года.

«Основание решения суда: истечение сроков давности (п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ)», — говорится на портале.

Лигалайз — российский рэп-исполнитель, который был популярен в 90-е и начале 2000-х.

По данной статье рэперу грозил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее певец Родион Газманов объяснил, почему подал в суд на СМИ. По его словам, это связано с недостоверным заголовком к материалу.