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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 января 2024, 12:52
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Рэпера Лигалайза не стали штрафовать за дискредитацию ВС РФ

Бутырский суд Москвы прекратил дело против рэпера Лигалайза о дискредитации ВС РФ.
Рэпера Лигалайза не стали штрафовать за дискредитацию ВС РФ

© Starface.ru

Бутырский суд Москвы прекратил дело в отношении рэпера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков) о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за истечения срока давности. Об этом пишет РЕН ТВ.

Судя по данным, указанным на сайте суда, дело в отношении Меньшикова было прекращено 29 января 2024 года.

«Основание решения суда: истечение сроков давности (п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ)», — говорится на портале.

Лигалайз — российский рэп-исполнитель, который был популярен в 90-е и начале 2000-х.

По данной статье рэперу грозил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее певец Родион Газманов объяснил, почему подал в суд на СМИ. По его словам, это связано с недостоверным заголовком к материалу.

Источник:РЕН ТВ
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
рэпер
суд
Музыкант