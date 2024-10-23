Рэпера Гуфа задержали в Подмосковье

Рэп-исполнителя Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, задержали в Подмосковье. По информации Life.ru, он приставал к девушке, которая позвонила брату, и началась драка.

По данным источника, инцидент произошел 23 октября рано утром. Музыканту понравилась девушка, и он начал к ней приставать. Дама была неприступной и в какой-то момент позвонила своему брату.

Когда мужчина приехал, то начала драка. В ходе конфликта рэпер ударил противника в ухо и повредил свою руку. Пострадавший обратился с заявлением в полицию и снял побои. В итоге оба были доставлены в отделение, где происходит проверка. В ходе нее будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что Гуф в соцсетях проверил совместимость с бывшей женой Айзой. Оказалось, что они идеально подходят друг другу. Но бывшие супруги никак не могут восстановить отношения даже ради сына. Они то ругаются, то мирятся и признаются в любви.

Также стало известно о том, что жена Natan бросила изменившего ей рэпера. В соцсетях были опубликованы кадры, на которых музыкант целовался и страстно обнимался с блогершей Лерчек.