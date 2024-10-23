«Мог это делать не на всю страну»: жена Natan бросила изменившего ей рэпера

Жена рэпера Natan впервые решила высказаться об интрижке мужа с блогершей Валерией Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек. Анастасия Шевцова призналась, что ушла от супруга. Причем решение она приняла за месяц до его измены.

Долгое время мать детей Natan предпочитала сохранять молчание и не комментировать скандал. Из-за этого не было известно, как на семью повлияло поведение рэпера на шоу «Звезды в джунглях». Напомним, что в проекте он сильно сблизился в Чекалиной и даже уединился с ней в спальне. Как оказалось, на тот момент артист уже расстался с супругой, но об этом никто не знал.

Шевцова рассказала, что решение о разрыве приняла она, а Natan с этим не согласен. Причину она не раскрыла.

«Думаю, будет честно рассказать вам правду о том, что я приняла решение расстаться с мужем за месяц до того, как он поехал на проект и уже какое-то время мы не живем вместе», - заявила Анастасия.

По словам жены рэпера, несмотря на расставание, ее очень задевает то, что показывают в шоу «Звезды в джунглях». По большей части это связано с тем, что у них с Natan есть дети. Шевцова призналась, что не стала бы афишировать разрыв отношений, если бы ее муж не повел себя подобным образом.

«Если он решил таким образом залечить свои раны, то мог это делать не на всю страну. Но мы имеем то, что имеем», - отметила Анастасия.

Ранее Лерчек со слезами на глазах призналась Natan в чувствах.