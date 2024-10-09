«Я буду любить тебя, даже когда буду на небе»: Гуф в соцсетях проверил совместимость с бывшей женой Айзой

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, вновь обратился к теме отношений с бывшей женой Айзой Анохиной. Он прошел тест в социальных сетях, который показал 100% совместимость с экс-супругой.

Гуф поделился результатами на своей странице во «ВКонтакте». Он опубликовал короткую историю, которую подписал строчкой из своего хита Ice Baby: «я буду любить тебя, даже когда буду на небе».

Айза в беседе с Super.ru прокомментировала публикацию бывшего супруга. Она заявила, что результат теста был очевиден.

«С (этой любовью — прим.ред.) мы будем жить до конца своих дней. Может, у Леши другое мнение, но я думаю, что наша связь не только из-за Сэма. Она просто есть. Мы вдохновляем друг друга», — отметила блогер.

Ранее сообщалось, что Гуф договорился с Айзой платить шестизначную сумму алиментов. У бывших супругов есть сын по имени Сэм.