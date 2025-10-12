Рэпера Гуфа оштрафовали за отказ пройти тест на наркотики* перед концертом

Гуфа оштрафовали за отказ пройти тест на наркотики* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) перед концертом в Калининграде. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Рэпера оштрафовали на 5 тысяч рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование. Инцидент произошел 23 августа перед его сольным концертом в Калининграде в рамках прощального тура.

По данным издания, перед выходом музыканта на сцену в гримерную зашли сотрудники полиции. Им сообщили, что артист якобы ведет себя неадекватно, и правоохранители решили проверить, не находится ли артист под действием запрещенных веществ* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) .

Полицейские предложили Гуфу проехать в диспансер и пройти тестирование, однако музыкант отказался, сославшись на занятость и скорое выступление. Несмотря на инцидент, концерт все же состоялся.

Сразу после выступления артист почувствовал себя плохо и был госпитализирован в одну из местных клиник. В суд Калининграда, куда его вызвали для рассмотрения дела, Гуф так и не явился, сославшись на состояние здоровья.

