«У меня была замершая беременность»: Айза призналась, что потеряла ребенка

Блогерша Айза рассказала, что пережила замершую беременность около 10 лет назад. О потере малыша она узнала незадолго до того, как зачала своего младшего ребенка.

В личном блоге Айза поделилась откровениями с поклонниками по случаю 9-летия Элвиса. Она призналась, что раньше не поднимала эту тему в публичном поле. Оказалось, что врачи предупреждали ее, что после потери ребенка нельзя беременеть еще минимум год, но она не послушала и в итоге родила здорового сына.

«За два месяца до того, как внутри меня, в унисон моему сердцу, забилось маленькое сердечко Элвиса, я потеряла малыша. У меня была замершая беременность», - отметила Айза.

По словам экс-возлюбленной рэпера Гуфа, всю беременность у нее был сильный стресс, так как она переживала, что вновь может потерять ребенка. При этом сам малыш был в порядке. Айза рассказала, что через день ходила к врачам, слушала сердцебиение сына и сдавала анализы.

Рожать блогерша хотела естественным путем, но в итоге ей сделали кесарево. В роддоме она провела шесть дней, и все это время не выпускала мальчика из рук.

