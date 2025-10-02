Полиция прекратила уголовное дело в отношении рэпера Гуфа. Об этом сообщает ТАСС.

Полиция прекратила уголовное преследование рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, по делу о грабеже в Подмосковье. По данным следствия, подтвердилась версия самого исполнителя о том, что он не был инициатором конфликта. Также в ходе экспертизы не подтвердился ущерб, который заявлял потерпевший.

В материалах дела сказано, что следователи изучили телефон потерпевшего, после чего у них «возникли вопросы» к нему.

Напомним, конфликт рэпера с пострадавшим случился осенью 2024 года. Скандал начался с претензий к гостям из‑за штрафа за курение, который администратор попыталась включить в счет. В результате в сауну позвали знакомого полицейского, который призывал оплатить штраф, грозя музыканту последствиями.

