Рэпер Тимати заинтересовался льготами для многодетных отцов после рождения дочки. Артист обратился за помощью к подписчикам в личном блоге.

В августе 2025 года Тимати стал отцом в третий раз: его возлюбленная Валентина Иванова родила дочь по имени Эмма. После пополнения в семье артист пошутил, что он способствует повышению демографии в стране. При этом рэпер поинтересовался у поклонников, какие льготы ему полагаются как многодетному отцу и может ли он бесплатно ездить на метро.

«Дорогие друзья, активно работая над повесткой нашего Главнокомандующего по повышению демографии в стране, я не успеваю прочитать и проконсультироваться с юридической службой. Подскажите пожалуйста, какие льготы для многодетных отцов? Могу ли я ездить на метро бесплатно?» — обратился артист к подписчикам.

Напомним, Тимати воспитывает дочь Алису от Алены Шишковой и сына Ратмира от Анастасии Решетовой. Пока артист ни разу не был женат.

Ранее у родившей дочь рэперу Тимати Валентины Ивановой заметили обручальное кольцо. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что у футболиста Дмитрия Тарасова обнаружен долг перед налоговой в 4 миллиона рублей.