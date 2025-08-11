Тайно стала женой? У возлюбленной Тимати заметили обручальное кольцо после родов

В Сети обсуждают возможную тайную свадьбу рэпера Тимати и модели Валентины Ивановой. У девушки заметили кольцо на безымянном пальце, которое напоминает обручальное.

Поклонники пары разглядели на снимках с выписки Валентины из роддома новое украшение. Широкое кольцо без камней модель надела на безымянный палец на правой руке. При этом у Тимати похожий символ любви увидеть не удалось.

Напомним, что 2 августа Иванова родила от возлюбленного дочь. Девочку назвали Эммой. Примечательно, что на родах присутствовала мама исполнителя. Именно Симона перерезала пуповину.

«Наша семья стала больше. У Алисы с Ратмиром появилась сестренка, а у меня третий внук! Спасибо маме и папе за то, что я снова смогла пережить эти незабываемые эмоции!» - написала мама Тимати в соцсетях.

Рэпер и модель слухи о тайной свадьбе пока никак не комментировали. Однако недавно Валентина заявляла, что брак для нее не имеет значения, так как не дает никакой гарантии. По ее мнению, расставание может произойти как без штампа, так и с ним.

