Рэпер T-Killah сдает кровь для пострадавших во время теракта в «Крокусе»

T-Killah вместе со своей командой пришел сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле». Рэпер выложил в микроблог фото из медучреждения.

Прямо сейчас у центра крови ФМБА России выстраиваются очереди из желающих сдать кровь для жертв теракта. По данным СМИ, у здания собралось около 150 человек.

Оказать помощь пострадавшим решил и рэпер T-Killah. В соцсетях он предупредил подписчиков, что для сдачи крови прежде всего нужно ознакомиться со списком ограничений и только потом уже ехать с паспортом в гематологический центр.

Напомним, теракт произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу. Прямо сейчас очевидцы, которым удалось спастись во время теракта, возвращаются к сгоревшему «Крокусу».

Ранее мы писали, что Оскар Кучера и его супруга оказались в эпицентре событий. Сам актер уехал из зала за 15 минут до начала стрельбы и сидел в паркинге.