Рэпер Слимус назвал просьбы проверить его песни и клипы дешевым самопиаром

Недавно общественники потребовали отменить концерты Слимуса под предлогом того, что музыкант пропагандирует употребление наркотиков. В беседе с Газетой.Ru сам рэпер заявил, что просьба проверить его песни является дешевым самопиаром.

Активисты движения «Ветераны России» и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина потребовали проверить творчество Слимуса на пропаганду запрещенных веществ и призыв к уничтожению национальной гордости. Из-за этого музыканту пришлось перенести предстоящий концерт в Екатеринбурге.

Слимус утверждает, что уже давно перестал упоминать наркотики в своих треках. При этом он заявил о готовности перестать исполнять песни, в которых найдут нарушения.

«Пусть проверяют. Я не пропагандирую наркотики и давно их не упоминаю в текстах. Если и были когда-то упоминания, то описывая негативный опыт», – отмечает рэпер.

Кроме того, Слимус добавил, что общественники вырвали из контекста его слова о России. Активисты посчитали, что музыкант негативно высказался о стране, взяв за основу его жалобы на плохую погоду в Москве.

«Похоже на дешевый самопиар, не более того. Я плачу налоги и трачу немалую часть заработанных мною денег в своей стране. Любой гражданин РФ имеет право на собственное мнение», – заключил артист.

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