«Мы строим новую Россию»: общественники потребовали отменить концерты Гуфа и Слимуса

Активисты движения «Ветераны России» потребовали отменить выступления знаменитых рэперов, Гуфа и Слимуса. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Недавно рэпер Вадим Мотылев, известный под псевдонимом Слимус, вернулся в Россию. Музыкант планировал выступить в Москве, Северной столице, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Калининграде. Однако сразу после его приезда в МВД поступило заявление с просьбой проверить его творчество, а также песни его друга Гуфа на пропаганду наркотических веществ.

Движение «Ветераны России» также потребовали отменить предстоящие концерты певцов, поскольку они призывают к уничтожению национальной гордости.

«Мы строим новую Россию. Лжепевцы, вы не выписываетесь в новое время!» – заявили общественники.

Ранее мы писали, что Михаил Шахназаров обратился к покинувшей Россию Яне Трояновой*(признана иностранным агентом на территории РФ). Журналист посчитал Троянову* посредственной актрисой.

*признана иностранным агентом на территории РФ