«Мне лучше»: Анна Седокова вышла на связь после экстренной операции

Певица Анна Седокова прервала молчание и вышла на связь после экстренной операции перед премией МУЗ-ТВ, которую перенесла на днях. Экс-солистка группы «ВИА Гра» обратилась к поклонникам в личном блоге и поблагодарила их за поддержку.

«Я благодарю вас за океан добрых слов и за все пожелания выздоровления, которые я получила за эти сутки», — написала Анна Седокова.

По словам артистки, сейчас она уже чувствует себя лучше.

«Мне лучше. Все будет хорошо», — заключила певица.

При этом знаменитость так и не стала раскрывать причину срочной операции.

Напомним, Анна Седокова не смогла попасть на «Премию МУЗ-ТВ 2024. Возвращение», которая проходила 14 июня в Москве, из-за экстренной госпитализации. Экс-солистка «ВИА Гры» поделилась в соцсети кадром из больничной палаты и призналась, что за несколько часов до мероприятия ей потребовалось хирургическое вмешательство, однако не сообщила, что именно с ней произошло.

«Это должен был быть отличный день. Алое платье на премию МУЗ-ТВ подготовлено. Я вручаю одну из наград. Но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция, и вот я уже никуда не иду», — рассказала тогда артистка.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова была на грани развода с супругом, баскетболистом Янисом Тиммой.