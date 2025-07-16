Рэпер Моргенштерн* выступит на дне рождения собаки за 150 тысяч евро

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) выступит на дне рождения собаки за 150 тысяч евро. За эти деньги он исполнил 10 треков, проведет фотосессию с гостями и поздравит именинника. О предстоящем выступлении артиста сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, после отмены концерта в Азии Моргенштерн* принимает заказы даже на такие выступления. Для гостей мероприятия рэпер исполнит 10 хитов, вынесет торт для именинника, задует с ним свечи, сфотографируется с каждым желающим и скажет трогательную речь. Помимо гонорара, артист запросил сверху еще 10 тысяч евро на расходы: перелет, проживание в отеле и трансфер.

Команда музыканта будет выезжать из ОАЭ, менеджер из Москвы, а сам гость программы — из Израиля. В аэропорту для прохода рэпера установили вип-входы и выходы.

Ранее мы писали, что рэпер Моргенштерн* вышел из рехаба спустя 5 месяцев лечения. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 60-летний Валерий Меладзе спел с двумя поклонницами на концерте в Батуми.

*признан иноагентом на территории РФ