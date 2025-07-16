Рэпер Моргенштерн* выступит на дне рождения собаки за 150 тысяч евро
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Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) выступит на дне рождения собаки за 150 тысяч евро. За эти деньги он исполнил 10 треков, проведет фотосессию с гостями и поздравит именинника. О предстоящем выступлении артиста сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Mash, после отмены концерта в Азии Моргенштерн* принимает заказы даже на такие выступления. Для гостей мероприятия рэпер исполнит 10 хитов, вынесет торт для именинника, задует с ним свечи, сфотографируется с каждым желающим и скажет трогательную речь. Помимо гонорара, артист запросил сверху еще 10 тысяч евро на расходы: перелет, проживание в отеле и трансфер.
Команда музыканта будет выезжать из ОАЭ, менеджер из Москвы, а сам гость программы — из Израиля. В аэропорту для прохода рэпера установили вип-входы и выходы.
Ранее мы писали, что рэпер Моргенштерн* вышел из рехаба спустя 5 месяцев лечения. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что 60-летний Валерий Меладзе спел с двумя поклонницами на концерте в Батуми.
*признан иноагентом на территории РФ