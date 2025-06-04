Рэпер Моргенштерн* вышел из рехаба спустя 5 месяцев лечения

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) вышел из рехаба спустя 5 месяцев лечения. Об этом стало известно из соцсетей.

Рэпер Моргенштерн* рассказал, что покинул рехаб после пяти месяцев лечения. Он заявил, что не рассчитывал изначально оставаться в учреждении на такой длительный срок.

«В голове мысли: „Заеду на месяц, брошу таблы, сделаю детокс, приду в норму, хайпану на темке и двину дальше“. А в итоге — почти пять месяцев», — рассказал он.

Рэпер добавил, что реабилитация помогла ему понять, что он не хочет больше употреблять алкоголь.

«Скажу коротко: вместо „бросить пить“ — я начал жить. Вместо „прийти в норму“ — пришел к себе. Понял причины своей зависимости и выбрал не употреблять», — объяснил он.

Моргенштерн* заявил, что пять месяцев пребывания в рехабе для него лишь первый шаг.

Ранее мы писали о том, что украинские активисты планируют сорвать концерт Моргенштерна* в Польше.

*признан иноагентом на территории РФ.