Рэпер Моргенштерн* предложил россиянам извиниться перед ним за 6 тысяч рублей

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) предложил россиянам извиниться перед ним за 6 тысяч рублей. Артист выступил с обращением в соцсети.

Уехавший из РФ рэпер придумал новый способ заработка. В личном блоге артист заявил, что россиянам нужно перед ним извиниться. Он готов простить их за плохие комментарии за 66 евро в месяц (6 тысяч рублей). Кроме прощения, россияне получат доступ в платный канал Моргенштерна*.

Напомним, что сейчас артист проживает в Лондоне. Он снимает дом за 13 млн рублей. Из-за больших расходов рэпер начал продавать имущество в России за полцены.

Ранее прокуратура потребовала возбудить против Моргенштерна* уголовное дело. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что адвокат певицы Любови Успенской призвала Филиппа Киркорова не пиариться на судах.

*признан иноагентом на территории РФ