Прокуратура потребовала возбудить против Моргенштерна* уголовное дело

Столичная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Алишера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

«Признанный иноагентом Алишер Моргенштерн* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространение в социальных сетях публичных сообщений и материалов без указания», - объяснили в ведомстве.

В связи с этим, прокуратура провела проверку, по итогам которой направила следствию материалы для решения вопроса об уголовном преследовании Моргенштерна* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Уехавший из России Моргенштерн* заявил, что готов продавать оставшееся в стране имущество за бесценок, чтобы оплачивать аренду своего коттеджа в Лондоне, где он живет со своей возлюбленной Лизой Василенко.

*признан иноагентом на территории РФ.