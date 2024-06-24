Адвокат певицы Любови Успенской призвала Филиппа Киркорова не пиариться на судах

Адвокат Любови Успенской призвала Филиппа Киркорова не пиариться на судах. Об этом сообщает Woman.ru.

На МУЗ-ТВ вышло интервью, в котором певец назвал Успенскую «попрошайкой». Узнав о высказываниях коллеги, Любовь подала иск в суд. Как выяснилось, телеканал отреагировал на скандал и удалил с платформ видео. Успенская и ее адвокат не раз предлагали Киркорову перемирие, если он принесет извинения. Однако певец так и не извинился перед коллегой. Певица и адвокат Елена Сенина считают, что Филипп довел дело до суда ради пиара.

«Мужчины должны защищать женщин, а не нижнее белье показывать с экрана и пиариться в судах. А наши суды, напомню, функционируют на денежные средства налогоплательщиков. Люди месяцами ждут, когда решатся действительно жизненно важные вопросы, а тут тратят деньги, забивая судебные дни такими делами. Это неправильно», — высказалась адвокат.

Елена добавила, что воспринимает суд как профанацию.

Ранее адвокат Андрей Алешкин прокомментировал желание Успенской подать в суд на Лауру Джугелию. Подробности читайте в этой новости.