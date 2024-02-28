Рэпер Matrang проведет год в наркологической клинике

Рэпер Matrang будет на протяжении года находиться в реабилитационной клинике. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как призналась сестра музыканта, в настоящий момент он находится в одном из лучших рехабов. Девушка открыла сбор средств на его лечение, однако предупредила, что не сможет предоставить подтверждающие чеки, поскольку они содержат конфиденциальную информацию.

Родственница рэпера уточнила, что столь долгий период реабилитации нужен, чтобы Matrang вернулся к привычному физическому и психологическому состоянию. Она также призвала поверить семье исполнителя на слово.

Ранее сестра рэпера Matrang рассказала о его состоянии в рехабе.

Также сообщалось, что концерт Matrang в российском городе оказался под угрозой срыва.