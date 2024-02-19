Концерт Matrang в российском городе оказался под угрозой срыва
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Концерт уехавшего из России после избиения исполнителя хита «Медуза» Matrang (настоящее имя Алан Хадзарагов) в Нижнем Новгороде находится под угрозой срыва. Об этом пишет NN.ru.
Выступление музыканта запланировано на 12 апреля в местном клубе Milo Concert Hall. При этом многие пользователи выразили сомнения в том, что шоу действительно состоится. Известно, что последние месяцы артист находится в Таиланде, куда он переехал сразу после избиения в Северной Осетии. С тех пор Matrang кардинально сменил имидж и периодически просит поклонников о материальной помощи в соцсетях.
Накануне певец сообщил, что возвращается в Россию 29 февраля. Однако возвращение исполнителя пока никак не связано с гастролями.
По словам звезды, по возвращении в Россию мать собирается отправить его на лечение якобы из-за употребления запрещенных веществ. В то же время музыкант утверждает, что не страдает от психических расстройств и не принимает наркотики, а просто нуждается в финансовой помощи.
Вдобавок Matrang заверил, что собирается уйти из шоу-бизнеса, поскольку больше не желает «радовать и радоваться через музыку».
В настоящий момент информация об отмене концертов артиста в российских городах отсутствует.
Ранее Matrang жестко ответил Басте на предложение о помощи.