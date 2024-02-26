Сестра рэпера Matrang рассказала о его состоянии в рехабе
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Сестра рэпера Matrang рассказала о его состоянии в рехабе. Об этом сообщает StarHit.
19 февраля стало известно о возвращении рэпера Matrang в Россию. Музыкант прилетел из Таиланда и тут же попал в реабилитационный центр для зависимых благодаря его родным.
По словам сестры рэпера, сейчас музыкант находится под постоянным присмотром специалистов.
«Он сейчас на лечении. Кушает, спит. Все под контролем и мы в курсе всего», — рассказала она.
Девушка добавила, что не сможет часто посещать брата, поэтому новостями о его здоровье будет делиться редко.
«Вы должны понимать, что прежде чем я с ним увижусь вновь, пройдет очень и очень много времени. Это необходимость», — объяснила она.
Напомним, о проблемах с запрещенными веществами заговорили после странных обращений рэпера к фанатам. В них он просил поклонников скинуть денег якобы на еду. Позже он поругался с рэпером Бастой, который хотел помочь коллеге.
Ранее мы писали о том, что Matrang заявил об окончании музыкальной карьеры и возвращении в Россию.