Сестра рэпера Matrang рассказала о его состоянии в рехабе. Об этом сообщает StarHit.

19 февраля стало известно о возвращении рэпера Matrang в Россию. Музыкант прилетел из Таиланда и тут же попал в реабилитационный центр для зависимых благодаря его родным.

По словам сестры рэпера, сейчас музыкант находится под постоянным присмотром специалистов.

«Он сейчас на лечении. Кушает, спит. Все под контролем и мы в курсе всего», — рассказала она.

Девушка добавила, что не сможет часто посещать брата, поэтому новостями о его здоровье будет делиться редко.

«Вы должны понимать, что прежде чем я с ним увижусь вновь, пройдет очень и очень много времени. Это необходимость», — объяснила она.

Напомним, о проблемах с запрещенными веществами заговорили после странных обращений рэпера к фанатам. В них он просил поклонников скинуть денег якобы на еду. Позже он поругался с рэпером Бастой, который хотел помочь коллеге.

Ранее мы писали о том, что Matrang заявил об окончании музыкальной карьеры и возвращении в Россию.