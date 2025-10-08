Рэпер Макан отменил концерты в Уфе и Сургуте из-за призыва в армию

Рэпер Макан отменил свои ближайшие концерты в Уфе и Сургуте. Причиной стала высокая вероятность того, что артиста призовут на военную службу.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 15 октября музыкант должен явиться в военкомат. На днях он уже посетил призывной пункт в Москве, после чего его ждет медкомиссия и распределение. По имеющейся информации, у Макана категория годности «А» — «годен без ограничений». С ней рэпера могут направить даже в десантные войска.

По некоторым данным, рэпер может пройти службу в элитном Семёновском полку, где сейчас служит актер Глеб Калюжный. Таким образом, знаменитости могут составить друг другу компанию.

Напомним, артист проигнорировал шесть повесток, согласно которым он должен был явиться в учреждение. За это он мог стать фигурантом уголовного дела об уклонении от армии. Однако позже певец заявил, что отправится служить.