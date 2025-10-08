Прошел медкомиссию и может попасть в ВДВ: где будет служить рэпер Макан

Рэпер Макан активно готовится к службе в армии. По данным Mash, его вызвали в военкомат 15 октября. Предварительно, он может попасть в элитный полк и стать сослуживцем актера Глеба Калюжного.

6 октября артист после отдыха за границей самостоятельно пришел в призывной пункт, о чем сообщил в социальных сетях. Он рассказал поклонникам, что намерен отправиться на прохождение срочной службы. Как выяснил Mash, Макан прошел медкомиссию, и у него категория «А». Это значит, что рэпера могут распределить и на флот, и в ВДВ.

По данным канала, направить Макана могут и в элитный Семеновский полк. Именно там уже несколько месяцев служит Калюжный. Однако могут учитываться также и пожелания самого артиста. Предположительно, военкомат пойдет рэперу навстречу, если он выскажет пожелания по поводу рода войск.

Напомним, что Макан проигнорировал шесть повесток в военкомат. Но сам он заявлял, что не скрывался и не бегал от службы.

Ранее Глеба Калюжного отпустили в увольнительную из армии на премьеру фильма.