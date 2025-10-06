Рэпер Макан заявил, что получил повестку и отправится служить в армию. Об этом стало известно из соцсетей.

У российского рэпера Макана последнее время серьезные проблемы с военкоматом — он проигнорировал шесть повесток, согласно которым он должен был явиться в учреждение. Журналисты на днях сообщали, что через несколько недель 23-летний артист может стать фигурантом уголовного дела об уклонении от армии.

Однако, похоже, Макан одумался. Сегодня в личном блоге он опубликовал фото рядом с единым пунктом призыва Москвы. Рэпер заявил, что вскоре отправится в армию.

«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался, никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить», — подписал снимок он.

