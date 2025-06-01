Рэпер Macan подрался с фанатом после концерта Tyga в Москве. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел после концерта американского рэпера, где Macan выступил на разогреве. По данным издания, Андрей Косолапов начал выяснять отношения с незнакомцами.

Артист ругался с прохожим. Однако затем оглянулся и подумал, что другой парень в тайне снимал все разборки на камеру. Рэпера разозлил такой поступок, из-за чего он напал на незнакомца с кулаками.

Напомним, что весной этого года у рэпера обнаружили 226 штрафов за нарушение ПДД, которые числятся на его новом автомобиле марки Bentley Bentayga S 2022, который рэпер приобрел осенью 2024-го. У артиста накопилось штрафов на общую сумму в 321 тысячу рублей.

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