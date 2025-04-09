Популярного российского рэпера могут осудить, потому что он «орал песни на бешеной скорости»

Популярного российского рэпера Macan могут лишить водительского удостоверения после нарушения ПДД. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

«Судя по тому, как он несется на бешеной скорости, орет песни, он не отдавал себе отчетности и выехал на полосу для общественного транспорта, а это уже аргумент для лишения водительских прав от полутора до двух лет», — рассказал юрист Родион Николаев.

Эксперт уточнил, что сотрудники ГИБДД проведут экспертизу и проверят, есть ли в крови музыканта спиртное или наркотики. В случае, если найдут даже долю запрещенных веществ, то будут убеждать суд, что в момент нарушения ПДД рэп-исполнитель находился в нетрезвом состоянии.

На появившихся в сети кадрах можно заметить, что Macan сидит за рулем машины, которая едет на большой скорости. При этом рэпер громко поет трек. На записи также видно, что артист не пристегнут ремнем безопасности.

Ранее мы писали, что актрису Кристину Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки.