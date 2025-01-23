Рэпер L’One накопил 173 штрафа за нарушения ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На рэпера Левана Горозию, выступающего под псевдонимом L’One, зарегистрированы три автомобиля: Chevrolet Camaro, Range Rover и BMW X7. На последней машине чаще всего ездит жена музыканта.

Как выяснили журналисты, Горозия насобирал 173 штрафа — в основном, за превышение скорости. 31 штраф пришел на Chevrolet, 18 на Range Rover и 124 на BMW X7.

Уточняется, что рэпер оплатил штрафы на сумму около 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что Илье Авербуху пришлось объяснять 409 штрафов за нарушение ПДД. Он заявил, что на него оформлены четыре автомобиля.

Мы также рассказывали о том, что певец Элджей собрал штрафов за ПДД на миллион рублей.