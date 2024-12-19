Певец Элджей собрал штрафов за ПДД на миллион рублей

Певец Элджей собрал штрафов за нарушение правил дорожного движения на 1 млн 194 тыс. рублей. Но почти все из них артист оплатил.

Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, у Элджея нашли около 1000 нарушений. Рэпер ездил на Hummer и BMW.

Большинство нарушений связаны с превышением скорости, а также неправильной парковкой. Также у Элджея есть штраф на 30 тыс. рублей – он получен за отказ проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

Источник отмечает, что рэпер погасил почти все штрафы.

Ранее сообщалось, что актер Юра Борисов получил 51 штраф. Общая сумма составила почти 100 тыс. рублей.