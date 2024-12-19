Опубликовано 19 декабря 2024, 16:561 мин.
Певец Элджей собрал штрафов за ПДД на миллион рублей
«Звездач»: певец Элджей собрал штрафов на 1,194 млн рублей и почти все оплатил.
© Kashaev Pavel/East News
Певец Элджей собрал штрафов за нарушение правил дорожного движения на 1 млн 194 тыс. рублей. Но почти все из них артист оплатил.
Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По информации источника, у Элджея нашли около 1000 нарушений. Рэпер ездил на Hummer и BMW.
Большинство нарушений связаны с превышением скорости, а также неправильной парковкой. Также у Элджея есть штраф на 30 тыс. рублей – он получен за отказ проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.
Источник отмечает, что рэпер погасил почти все штрафы.
Ранее сообщалось, что актер Юра Борисов получил 51 штраф. Общая сумма составила почти 100 тыс. рублей.
Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия Караева