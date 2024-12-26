«На меня оформлены четыре машины»: Авербух объяснил 409 штрафов за нарушение ПДД

Фигурист Илья Авербух объяснил наличие 409 штрафов за нарушение ПДД. Спортсмен рассказал, что на него оформлены четыре машины, а большая часть штрафов связана с парковкой.

Комментарий фигуриста приводит РИА Новости.

Говорилось, что из 409 штрафов у Авербуха 294 назначены за превышение скорости, только 26 – за парковку.

«На меня оформлены четыре машины, поэтому суммарно штрафы приходят и за другие авто. И там львиная доля парковочных…», - высказался фигурист.

Он утверждает, что штрафы – это «исключительно трассовая история», но «не уличные гонки». Тем более что Авербух проводит по 6-7 часов за рулем и 80% городов во время гастролей посещает на машине.

Ранее Авербух и его жена Лиза Арзамасова отметили четвертую годовщину свадьбы. Супруги поздравили друг друга в соцсетях. Актриса отметила, что они «заходят на пятый круг полета с новым пассажиром», имея в виду рожденную в этом году дочь. Фигурист в свою очередь порассуждал о любви и назвал Арзамасову «нереально красивым человеком во всем», которым нельзя не восхищаться.