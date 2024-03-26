Рэпер Гуф представил публике новую возлюбленную

На фото пара позирует в лифте перед зеркалом, а снимок музыкант дополнил романтичной песней Димы Билана «Это была любовь».

Новую избранницу артиста зовут Разият Салахова. Некоторые подписчики Гуфа в шутку отметили, что они спутали девушку с его предыдущей супругой, а также провели параллели между ней, Айзой и Кети Топурией.

Рэпер, в свою очередь, увидел негативные комментарии от фанатов и решил ответить на них.

«Да ну вас. Вы злые. Все одинаковые? Окей. Надеюсь, у вас все разные», — написал он.

Стоит отметить, что Гуф вступил в новые отношения всего через несколько месяцев после расставания с танцовщицей Юлией Королевой. Их развод сопровождался публичными скандалами.

Ранее экс-супруга Гуфа высказалась об общении рэпера с их общей дочерью.

Также сестра Гуфа впервые рассказала о скандалах с бывшими девушками исполнителя.