Рэпер Гуф представил публике новую возлюбленную
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Российский рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) поделился с поклонниками фото со своей новой девушкой. Соответствующий пост он разместил в своем микроблоге.
На фото пара позирует в лифте перед зеркалом, а снимок музыкант дополнил романтичной песней Димы Билана «Это была любовь».
Новую избранницу артиста зовут Разият Салахова. Некоторые подписчики Гуфа в шутку отметили, что они спутали девушку с его предыдущей супругой, а также провели параллели между ней, Айзой и Кети Топурией.
Рэпер, в свою очередь, увидел негативные комментарии от фанатов и решил ответить на них.
«Да ну вас. Вы злые. Все одинаковые? Окей. Надеюсь, у вас все разные», — написал он.
Стоит отметить, что Гуф вступил в новые отношения всего через несколько месяцев после расставания с танцовщицей Юлией Королевой. Их развод сопровождался публичными скандалами.
Ранее экс-супруга Гуфа высказалась об общении рэпера с их общей дочерью.
Также сестра Гуфа впервые рассказала о скандалах с бывшими девушками исполнителя.