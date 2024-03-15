Бывшая жена Гуфа высказалась об общении рэпера с их общей дочерью

Бывшая жена рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов), блогерша и танцовщица Юлия Королева рассказала, общается ли музыкант с их общей двухлетней дочерью. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

После развода с Королевой артист некоторое время приезжал в гости к наследнице и делился с подписчиками совместными снимками. При этом в последнее время в микроблоге Долматова, который в настоящий момент проживает в Таиланде, его дочь не появляется вовсе.

Из-за подобного стечения обстоятельств один из фолловеров Королевой решился поинтересоваться у нее, общается ли Гуф с их общей дочерью. Ответ блогерши оказался неутешительным.

«Тине еще нет двух лет. Как, по-вашему, она может общаться с отцом, который полгода не живет в России?», - заявила Королева.

Напомним, в апреле 2023 года Гуф сообщил, что разводится с Юлией Королевой. По словам исполнителя, он продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. В мае пара возобновила отношения, но ненадолго. 28 июня рэпер разместил в соцсетях личную переписку с женой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с ним. 20 октября музыкант и блогерша расторгли брак в Москве.

Ранее сестра Гуфа впервые рассказала о скандалах с бывшими девушками рэпера.