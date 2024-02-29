Сестра Гуфа впервые рассказала о скандалах с бывшими девушками рэпера. Об этом она призналась на YouTube-канале «Алена, блин!».

Сестра Гуфа Ольга Долматова призналась, что состоит не в лучших отношениях с рэпером после его эмоционального срыва, который случился в Таиланде.

Тем не менее, девушка признается, что знакома с деталями личной жизни брата. По словам Ольги, он очень любит своих бывших девушек.

«Он очень любит Айзу за Сэма и прекрасно к ней относится. Он прекрасно относится к Юле за Тину. Он безумно любит Тину. Он всегда хотел дочь», — рассказала она.

При этом Долматова подчеркнула, что не поддерживает оскорбительные высказывания брата по отношению к своим возлюбленным. Девушка рассказала, что и сама несколько раз ссорилась с бывшими Гуфа.

«Мы не лучшие подружки, просто дружим, мы в хороших отношениях. Причем у меня были конфликты и с Айзой, и с Юлией, но у нас у всех есть какой-то разум. Мы понимаем — ну смысл. Хочешь ты этого или нет, но мы семья», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что Птаха рассказал, как обманом отвез Гуфа в рехаб.