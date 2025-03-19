Рэпер Егор Крид опозорился, назвав Евгения Онегина хорошим писателем

Известному рэперу Егору Криду (настоящая фамилия — Булаткин) не удалось ответить на вопрос о творчестве русского поэта Александра Пушкина. Музыканта спросили о писателе в рамках YouTube-шоу «Охота на звезд».

Ведущий шоу Михаил Литвин задал артисту вопрос с подвохом: «Что написал Евгений Онегин?». Рэпер задумался, уточнил, что знает Онегина и считает его хорошим писателем. «Что-то очень известное... Ну, "Пушкин"?» — ответил Крид.

Услышав, что Онегин является героем произведения Пушкина, Крид вспомнил поэта.

«Да вы что, это очень жестко» — высказался рэп-исполнитель.

Ранее Егор Крид пожаловался, что власти Белоруссии не дают ему выступить. Исполнитель хита «Самая самая» признался, что у него должно было состояться большое шоу в Минске. Рэпер подчеркнул, что планировал концерт на арене на 30 тысяч человек.

Также Егор Крид показал себя после кардинального преображения.