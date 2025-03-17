Рэпер Егор Крид пожаловался, что власти Белоруссии не дают ему выступить

Российский рэпер Егор Крид пожаловался на то, что ему запретили выступать в Белоруссии. Об этом он заявил во время своего стрима на платформе Twitch, передает «Афиша Daily».

Как рассказал исполнитель хита «Самая самая», у него должно было состояться большое шоу в Минске. Крид уточнил, что планировал концерт на арене на 30 тысяч человек.

«У нас был запланирован большой концерт в Минске. Арена на 30 тыс. человек. Прямо сейчас мы не знаем, почему и по каким причинам нам не дают провести концерт на территории Белоруссии. <...> Я так понимаю, это на каком-то правительственном уровне, нам просто не дают выступить», — поделился музыкант.

Известно, что в 2020 году Егор Крид и Тимати высмеяли президента Белоруссии Александра Лукашенко в клипе «Звездопад». Артисты назвали белорусского лидера «усатым» и намекнули на то, что он слишком долго занимает свою должность.

Незадолго до этого Егор Крид разозлился на хейтеров.