«Краш вернулся»: Егор Крид показал себя после кардинального преображения
© Kashaev Pavel/East News
Певец Егор Крид кардинально преобразился и снялся в новом имидже. 30-летний артист избавился от длинных волос и сделал короткую стрижку. Кадр он опубликовал в соцсетях.
Исполнитель хита «Невеста» часто экспериментировал со своей внешностью, но в какой-то момент остановился и сделал выбор в пользу длинных кудрявых волос. Он делал разнообразные прически, были у артиста и хейтеры, которые критиковали его за вид.
На днях Егор показал новую прическу и привел в восторг преданных фанатов, которые с ним уже много лет. Он позировал в зеркале ванной комнаты. Артист показал татуировки на теле и был с пирсингом в носу. На другом снимке он предстал улыбающимся.
«Это я подписчикам свою прическу показываю, так что проходите мимо», — написал звезда.
Подписчики оценили новый образ Крида и похвалили его.
«Как же тебе идет стрижка», «Боже, это шикарно», «Какой он идеальный, я не могу», «Краш вернулся», «Тебе так идет», «Ностальгия по 2016-м попала в глаза», – написали в комментариях.
Ранее певица Нюша рассказала, сможет ли сойтись с Егором Кридом. Артисты были парой много лет назад, а после развода исполнительницы начали сотрудничать. Фанаты считают, что звезды могли бы воссоединиться.