«Краш вернулся»: Егор Крид показал себя после кардинального преображения

Певец Егор Крид кардинально преобразился и снялся в новом имидже. 30-летний артист избавился от длинных волос и сделал короткую стрижку. Кадр он опубликовал в соцсетях.

Исполнитель хита «Невеста» часто экспериментировал со своей внешностью, но в какой-то момент остановился и сделал выбор в пользу длинных кудрявых волос. Он делал разнообразные прически, были у артиста и хейтеры, которые критиковали его за вид.

На днях Егор показал новую прическу и привел в восторг преданных фанатов, которые с ним уже много лет. Он позировал в зеркале ванной комнаты. Артист показал татуировки на теле и был с пирсингом в носу. На другом снимке он предстал улыбающимся.

«Это я подписчикам свою прическу показываю, так что проходите мимо», — написал звезда.