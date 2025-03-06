НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 марта 2025, 15:58
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«Краш вернулся»: Егор Крид показал себя после кардинального преображения

30-летний певец Егор Крид кардинально преобразился и снялся с короткой стрижкой.
«Краш вернулся»: Егор Крид показал себя после кардинального преображения

© Kashaev Pavel/East News

Певец Егор Крид кардинально преобразился и снялся в новом имидже. 30-летний артист избавился от длинных волос и сделал короткую стрижку. Кадр он опубликовал в соцсетях.

Исполнитель хита «Невеста» часто экспериментировал со своей внешностью, но в какой-то момент остановился и сделал выбор в пользу длинных кудрявых волос. Он делал разнообразные прически, были у артиста и хейтеры, которые критиковали его за вид.

На днях Егор показал новую прическу и привел в восторг преданных фанатов, которые с ним уже много лет. Он позировал в зеркале ванной комнаты. Артист показал татуировки на теле и был с пирсингом в носу. На другом снимке он предстал улыбающимся.

«Это я подписчикам свою прическу показываю, так что проходите мимо», — написал звезда.

«Краш вернулся»: Егор Крид показал себя после кардинального преображения

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подписчики оценили новый образ Крида и похвалили его.

«Как же тебе идет стрижка», «Боже, это шикарно», «Какой он идеальный, я не могу», «Краш вернулся», «Тебе так идет», «Ностальгия по 2016-м попала в глаза», – написали в комментариях.

Ранее певица Нюша рассказала, сможет ли сойтись с Егором Кридом. Артисты были парой много лет назад, а после развода исполнительницы начали сотрудничать. Фанаты считают, что звезды могли бы воссоединиться.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Егор Крид
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прическа