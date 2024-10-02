Рэпер Джиган предложил семилетней дочери стать квадробером

39-летний рэпер Джиган — отец четверых детей. Артист и его жена, Оксана Самойлова, часто рассказывают в блоге о воспитании наследников. В недавнем видео исполнитель в шутку предложил семилетней дочери Майи стать квадробером.

Джиган предложил Майе три варианта на выбор: стать квадробером, агроквадробером или хобихорсером.

«Ты очень похожа на квадробера», — сказал блогер и рассмеялся.

Оксана Самойлова сняла на видео, как Джиган смеется над Майей. В ответ девочка немного побила звездного папу и отказалась связываться с этим увлечением.

Ранее сообщалось, что в Омске сняли на видео, как женщина выгуливает сына на детской площадке с помощью поводка. Позже мать объяснила ситуацию. По словам россиянки, она просто играла с сыном и не знает ни про каких квадроберов.

Недавно в центре скандала с квадроберами оказалась Mia Boyka. На концерте в Надыме исполнительница публично осудила маленькую фанатку за желание быть кошкой. После этого разгорелся скандал. Однако певица не стала забирать свои слова обратно и вновь осудила новое увлечение детей.