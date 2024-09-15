«В нашей стране дети в лоток гадить не будут»: Мия Бойко снова высказалась против квадроберов

Спустя несколько неделей после скандала Мия Бойко снова высказалась против квадроберов.

Девушка вспомнила о ситуации на концерте в Надыме, когда она публично осудила маленькую поклонницу за желание быть кошкой. Мия объяснила, что у нее не было цели унизить 8-летнюю девочку. Певица стремилась лишь донести до малышки и окружающих людей необходимость оставаться собой при любых обстоятельствах. Кроме того, она подчеркнула, что квадробинг является западным течением, которое необходимо пресекать в нашей стране.

Также Бойко сообщила, что данный скандал отвернул от нее многих публичных людей, от которых она, наоборот, ждала поддержки и понимания. Однако артистка столкнулась с большим количеством хейта от коллег по цеху. Мия не считает себя виноватой и искренне не понимает позицию некоторых знаменитостей, которые одобряют желание детей быть животными.

«Я столько лет шла к тому, чтобы стать медийным лицом и лидером мнений в нашей стране, не для того, чтобы сейчас отмалчиваться. Я искренне считаю, что в нашей стране дети в лоток гадить не будут. И кошачий корм дети тоже есть не будут. И пусть в меня полетят камни, но, блин... Я думала, это забыли. Мы до сих пор это обсуждаем», — заявила певица в программе «Шоу Воли».

Ранее мы писали о том, что актриса Мария Кожевникова поддержала Мию Бойко в скандале с квадробершей.