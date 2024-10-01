В Омске местные жители сняли на видео, как женщина выгуливает сына на детской площадке с помощью поводка. Чуть позже россиянка вышла на связь и объяснила свой поступок, передает «Российская газета».

Жителей Омска возмутило увиденное. Они хотели обратиться в ПДН с просьбой проверить семью, где ребенка выгуливают на поводке. Однако, по словам матери мальчика, которого видели на четвереньках, ничего страшного не произошло.

Женщина в беседе с журналистами объяснила, что просто играла с сыном. При этом она никогда не слышала ни о каком квадробинге.

«Он играл, так захотел, ребенку всего четыре года. До шести лет ролевые игры, когда малыш представляет себя то собакой, то кошкой, то тигром — это нормально», — рассказала омичка.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что квадробинг — это нормальное поведение для детей. Больше всего народного избранника беспокоят взрослые фанаты Гарри Поттера.