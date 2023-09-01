Рэпер Баста купил квартиру за 40 миллионов рублей

Рэпер Баста раскрыл, какую крупную покупку считает серьезным шагом в своем жизни. По его признанию, около восьми лет назад он приобрел квартиру, за которую отдал 40-50 миллионов рублей.

На шоу «Вписка» Василий Вакуленко (настоящее имя артиста – прим. «Страсти») рассказал, что недвижимость брал от застройщика. Всего в квартире пять комнат, общая площадь 200 квадратным метров. «Это был такой серьезный шаг. Очень переживали насчет того, получится ли у нас все сделать», - поделился артист.

При этом за ремонт в помещениях отвечала супруга Басты. Именно она выбирала мебель и предметы интерьера.

Ранее стало известно, сколько рэпер заработал на своей бизнес-империи «Газгольдер». Помимо продюсерского центра, певец владеет арт-бюро, записывающим лейблом, промо-агентствами, чайными магазинами, барами и ресторанами. Однако выручка от всего этого не особо большая. Как оказалась, за 2022 год Баста получил всего 1,6 миллиона рублей.

Также недавно артист признался, что пересмотрел конфликт с Дэцлом после его смерти.