«Я совершил ошибку»: Баста пожалел, что не помирился с Децлом перед смертью

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, рассказал об отношении к конфликту с коллегой по цеху Децлом, который произошел еще в 2016 году. Музыкант считает, что совершил в то время ошибку и решился на судебную тяжбу, вместо того, чтобы просто поговорить.

Новым видением конфликта исполнитель хита «Выпускной» поделился в интервью YouTube-каналу «Вписка». Рэперы повздорили из-за шума: Децлу мешала громкая музыка, которая доносилась из клуба «Газгольдер». Баста резко отреагировал на слова коллеги, а после все вылилось во взаимные оскорбления. При этом Децл посчитал, что оппонент перегнул палку, и в конечном итоге обратился в суд. За обидные слова в адрес истца Василию пришлось выплатить тому 350 тысяч рублей.

Уже теперь спустя семь лет Баста жалеет, что позволил себе зайти так далеко. Он допустил, что весь конфликт можно было решить при личной встрече разговором.

«Я совершил ошибку в том, что мне надо было с ним просто поговорить. Сказать: "Кирюх, зря это все делается. Ты переходишь грань". Закрутилось, как закрутилось», — вспомнил музыкант.

В 2019 году Децл скоропостижно умер от сердечной недостаточности. Для фанатов, близких и коллег рэпера это стало трагедией. Вакуленко, узнав о случившемся, тут же забыл о прежних недопониманиях и принес соболезнования семье бывшего визави.

«Мне жаль, на самом деле… Вот сейчас понимаю, его не стало и мне жаль, что это было вообще. Но этого не изменить. Я к нему всегда относился очень тепло, поэтому видимо вдвойне так отреагировал», — подытожил рэпер.

Ранее стало известно, сколько Баста заработал на своем клубе «Газгольдер». По финансовому отчету, за 2022 год рэпер получил лишь 1,6 миллиона рублей.