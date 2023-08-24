Стало известно, сколько рэпер Баста заработал на бизнес-империи «Газгольдер»

Рэпер Баста заработал на «Газгольдере» всего 1,6 миллиона рублей, об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Исполнитель построил свою бизнес-империю, сейчас он владеет не только продюсерским центром, но и своим арт-бюро, записывающим лейблом, промо-агентствами. Компания также имеет собственный чайный магазин, ресторан азиатской кухни, сеть пивных спорт-баров, сеть магазинов фирменной продукции, сеть вейп-шопов и ювелирную компанию.

Однако похвастаться огромной прибылью организация не может. По данным журналистов, судя по финансовому отчету, компания принесла рэперу всего 1,6 миллиона рублей прибыли в 2022 году.

На днях стало известно, почему певца могли не пригласить в новый сезон шоу «Голос». Выяснилось, что Первый канал решил поменять состав наставников. Как рассказала певица Полина Гагарина, которая записала видео со съемочной площадки, в состав жюри попали Дима Билан, Пелагея и Егор Крид. Многие поклонники ожидали увидеть еще и хип-хоп артиста, но он в этот раз не присоединился к команде.

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