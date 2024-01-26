Рената Литвинова вышла в свет с повзрослевшей дочерью

Рената Литвинова не стала скрывать повзрослевшую дочь на Неделе моды в Париже. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог актрисы.

В Париже состоялась Неделя моды. Мероприятие посетили многие звезды. Речь идет про Наталью Водянову, Ирину Шейк, Ольгу Куриленко. Не стала исключением и Литвинова, которая уже несколько лет сотрудничает с зарубежными брендами.

Примечательно, что дочь Литвиновой приняла участие в одном из модных показов. В личном блоге актриса показала фото 22-летней Ульяны из гримерной комнаты. Девушка запечатлена в коричневом жакете и черных сапогах. Ее образ дополнили пышная укладка и макияж с акцентом на глаза.

Напомним, что актриса стала мамой в 2001 году. Ее дочь является выпускницей Королевской академии изящных искусств Антверпена. Ульяна стала дизайнером одежды, которую нередко демонстрирует Рената.

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