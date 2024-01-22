57-летняя Рената Литвинова появилась в мини-платье на Неделе моды в Париже
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Актриса Рената Литвинова в мини-платье и красном жакете показала похудевшую фигуру. Звезда посетила Неделю моды в Париже. Об этом сообщает WomanHit.ru.
57-летняя знаменитость решила ярко заявить о себе и выбрала дерзкий образ в ярком цвете. Рената появилась на людях в красном жакете от кутюр, черном мини-платье и туфлях на шпильке. Свой образ артистка дополнила длинными черными перчатками. Она поделилась кадрами в личном микроблоге.
Пользователи Сети оценили внешний вид звезды и в очередной раз назвали ее иконой стиля. В этот раз Литвинова уделила внимание не только одежде, но и аксессуарам. На ее ушах красовались массивные серьги необычной формы.
Ранее мы писали о том, что звездный стилист Александр Данилов прокомментировал прически блондинок Ксении Собчак и Ренаты Литвиновой. Мужчина дал эксклюзивное интервью порталу «Страсти» и рассказал, что думает о шевелюрах звезд шоу-бизнеса.
Кроме того, мы отмечали, что актриса Рената Литвинова поделилась деталями празднования дня рождения. Она показала роскошный букет на фоне моря. Многие считали, что звезда проводит особенный день в России, но она дала понять, что находится даже не в своем любимом Париже, а на Лазурном берегу.