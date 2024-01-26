«Живой мертвец»: Виктория Боня озвучила опасные диагнозы Алекса Смерфита

Виктория Боня не стала скрывать, что с помощью обряда выходила умирающего Алекса Смерфита. Об этом модель рассказала в эфире шоу «Злые языки».

Долгое время Виктория состояла в отношениях с миллиардером Алексом Смерфитом. Как выяснилось, ее экс-избранник был сильно болен. Врачи диагностировали у него цирроз печени и болезнь Лайма. По словам Виктории, Алекс чуть не умер. Он «был высохшим», как «живой мертвец». Миллиардер худел и слабел на глазах модели, но медики не знали, как ему помочь. Тогда Боня решила обратиться за помощью к перуанскому шаману.

«Мне на церемонии показали, что нужно сделать, чтобы началось выздоровление. Это сработало. Он просто воспрянул, стал выглядеть здоровым и красивым», — высказалась знаменитость.

Как выяснилось, для Алекса был разработан специальный курс дыхательной гимнастики. Кроме того, он сидел на диете. Благодаря комплексной борьбе с недугом мужчине стало легче.

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