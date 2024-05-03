Рената Литвинова посетила концерт Земфиры* в Испании на фоне новостей о ссоре

Актриса Рената Литвинова посетила концерт Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) в Испании на фоне новостей о ссоре. Рената поделилась кадрами с выступления в соцсети.

В конце 2023 года в Сети появились новости о ссоре знаменитостей. Отмечалось, что приятельницы тяжело переживали конфликт. Они отписались друг от друга в соцсети и отказались от публичных поздравлений с днем рождения. При этом ни актриса, ни певица никак не комментировали ситуацию.

Весной 2024 года у Земфиры* прошел концерт в Испании, на котором была замечена Рената. Актриса сделала несколько фото и опубликовала их в личном блоге. Примечательно, что Литвинова не стала уточнять, удалось ли им с певицей помириться.

Ранее актриса Рената Литвинова заявила, что не жалеет об эмиграции из России. Литвинова уже несколько лет проживает во Франции. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Настя Ивлеева рассталась с 21-летним бойфрендом Борисом Махмуровым.

*признана иноагентом на территории РФ