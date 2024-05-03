«Мое сердце свободно»: Настя Ивлеева рассталась с 21-летним бойфрендом

Блогер Настя Ивлеева сообщила, что рассталась с 21-летним бойфрендом. Знаменитость рассказала о личной жизни в эфире YouTube-шоу Андрея Третьякова.

Осенью 2023 года стало известно о романе Насти с 21-летним Борисом Махмуровым. Молодой человек работает в модельной индустрии и является студентом Финансового университета при Правительстве РФ.

В декабре 2023 года студент появился на «голой» вечеринке Насти. Блогерша не скрывала своих чувств и открыто с ним целовалась. Как выяснилось, роман был недолгим. Весной 2024 года Ивлеева заявила, что ее сердце вновь свободно.

«Мое сердце свободно. Без подробностей», — лаконично высказалась знаменитость.

Ранее блогер Настя Ивлеева заявила, что «голая» вечеринка прошла «не в то время, не в том месте». После жесткой реакции публики Ивлеева решила «уйти в режим тишины». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что блогер Настя Ивлеева после «голой» вечеринки захотела создать «честные» СМИ.