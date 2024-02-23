Сбежавшая из России Рената Литвинова призналась, что ее омолодил переезд во Францию

57-летняя актриса Рената Литвинова в 2022 году уехала из России во Францию. Спустя два года она призналась, что не жалеет об эмиграции.

Актриса призналась, что отъезд из России не доставил ей неудобств. Литвинова продолжает творческую деятельность в Париже: она поставила в местном театре моноспектакль «Кактус».

Литвинова в основном работает в своей квартире, поэтому ей редко приходится говорить на французском языке. Но актрисе нравятся трудности, и она постепенно преодолевает языковой барьер.

Она призналась: переезд открывает новые возможности для изучения языка и даже омолаживает.

«Начинать новую жизнь, это как открывать новую молодость. Почему люди этого так боятся? Этого не нужно бояться, надо бросаться в это, тебя ждут все те же самые испытания. Короче говоря, хочешь омолодиться, начинай жизнь заново. Как бы это ни было трудно», — рассказала Литвинова в эфире RFI на русском.

Литвинова обосновалась в Париже, где играет в театре и работает над авторскими проектами. Часто актрису можно увидеть на модных показах. Фанаты отмечают, что Рената всегда выглядит утонченно и стильно.

Однако недавно они заметили, что звезда сильно похудела. Ее заподозрили в анорексии.